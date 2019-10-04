Anadolu Efes - Barcelona | CANLI

Geçtiğimiz sezon playoff'ta birbirine rakip olan Anadolu Efes ile Barcelona, yeni sezonu da birbirine karşı açtı.

İlk hafta karşılaşmasında bu akşam Lacivert-beyazlı ekip, Sinan Erdem'de Katalanları konuk ediyor. Bu önemli maçta Efes adına Shane Larkin, Rodrigue Beaubois ve Adrien Moerman sahadaki yerini alamadı. Barcelona'da ise Kevin Pangos ve Thomas Heurtel yok.

20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.



Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 26-37 BARCELONA



İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 14-19 Barcelona



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