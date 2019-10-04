Anadolu Efes - Barcelona | CANLI
Turkish Airlines EuroLeague’de ilk hafta maçında Anadolu Efes ile Barcelona Lassa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
Geçtiğimiz sezon playoff'ta birbirine rakip olan Anadolu Efes ile Barcelona, yeni sezonu da birbirine karşı açtı.
İlk hafta karşılaşmasında bu akşam Lacivert-beyazlı ekip, Sinan Erdem'de Katalanları konuk ediyor. Bu önemli maçta Efes adına Shane Larkin, Rodrigue Beaubois ve Adrien Moerman sahadaki yerini alamadı. Barcelona'da ise Kevin Pangos ve Thomas Heurtel yok.
20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 26-37 BARCELONA
İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 14-19 Barcelona
Skoru anlık olarak güncellemek için tıklayın...
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 21:18
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
-
Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Anadolu Efes - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.