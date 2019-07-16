Euroleague'de yılın koçu Dimitris Itoudis
Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör Dimitris Itoudis oldu.
THY Euroleague'de yılın koçu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis seçildi.
Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör Dimitris Itoudis oldu. Oylamada geçtiğimiz sezonun finalisti Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman 2'nci olurken, Zalgiris Kaunas'ın Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius 3'üncü sırada yer aldı.
Yılın koçu ödülünü 2'nci kez kazanan Itoudis'in CSKA Moskova'nın başında 2 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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