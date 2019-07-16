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16 Temmuz 2019, Salı
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Euroleague'de yılın koçu

Euroleague'de yılın koçu Dimitris Itoudis

Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör oldu.

Euroleague'de yılın koçu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu 'nın başantrenörü seçildi.

Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör Dimitris Itoudis oldu. Oylamada geçtiğimiz sezonun finalisti 'in başantrenörü 2'nci olurken, 'ın Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius 3'üncü sırada yer aldı.

Yılın koçu ödülünü 2'nci kez kazanan Itoudis'in CSKA Moskova'nın başında 2 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.

  1. 16.07.2019
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