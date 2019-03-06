THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı
07 Mart 2019, Perşembe
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Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

Euroleague'in 25. haftasında ve sahasında, ise deplasmanda oynayacak.

Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında , sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. , deplasmanında ile karşılaşacakken, de bir başka İspanyol temsilcisi ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ile Khimki karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos
21.00 - Gran Canaria
22.30 - Maccabi FOX
23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko

8 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Buducnost Podgorica -
22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova

  1. 07.03.2019
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