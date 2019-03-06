THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes ve Darüşşafaka sahasında, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko
8 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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