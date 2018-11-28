Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'in konuğu

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria

Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 'nin 10. haftasında yarın temsilcisi ile karşılaşacak.

Basketbol Takımı, 'nin 10. haftasında yarın 'nın ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, son 7 maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor.

Herbalife Gran Canaria ise 2 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligde averajla 14. sırada bulunuyor.

  1. 28.11.2018 10:24
  2. Güncelleme: 28.11.2018 11:45
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN