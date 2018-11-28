Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria
Yeşil-siyahlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya temsilcisi ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, son 7 maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor.
Herbalife Gran Canaria ise 2 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligde averajla 14. sırada bulunuyor.
- 28.11.2018 10:24
- Güncelleme: 28.11.2018 11:45
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