Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a çok sert tepki!
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'in 'a çok sert tepki!

    Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a çok sert tepki!

    THY Euroleague'de Maccabi'yle deplasmanda karşılaşan 'de tecrübeli başantrenör  'in 'a sert çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

    aldığı molada takımın yıldız isimlerinden biri olan 'a çok sert tepki gösterdi.

    OBRADOVIC ÇILDIRDI
    Önce Jan Vesely'in yaptığı top kaybını sertçe eleştiren Obradovic, sonrasında Sloukas'a "Ne yani bana şimdi mi soruyorsun ne oynayacağını? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını! Hepiniz bana soracaksınız! Sadece problem çıktıktan sonra sormayacaksınız" diyerek çıkıştı.

    İşte o anlar...

    1. 23.11.2018 09:24
    2. Güncelleme: 23.11.2018 09:26
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