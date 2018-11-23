Zeljko Obradovic aldığı molada takımın yıldız isimlerinden biri olan Kostas Sloukas'a çok sert tepki gösterdi.



OBRADOVIC ÇILDIRDI

Önce Jan Vesely'in yaptığı top kaybını sertçe eleştiren Obradovic, sonrasında Sloukas'a "Ne yani bana şimdi mi soruyorsun ne oynayacağını? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını! Hepiniz bana soracaksınız! Sadece problem çıktıktan sonra sormayacaksınız" diyerek çıkıştı.

İşte o anlar...