Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a çok sert tepki!
THY Euroleague'de Maccabi'yle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a sert çıkışı dikkatlerden kaçmadı.
Zeljko Obradovic aldığı molada takımın yıldız isimlerinden biri olan Kostas Sloukas'a çok sert tepki gösterdi.
OBRADOVIC ÇILDIRDI
Önce Jan Vesely'in yaptığı top kaybını sertçe eleştiren Obradovic, sonrasında Sloukas'a "Ne yani bana şimdi mi soruyorsun ne oynayacağını? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını! Hepiniz bana soracaksınız! Sadece problem çıktıktan sonra sormayacaksınız" diyerek çıkıştı.
İşte o anlar...
- 23.11.2018 09:24
- Güncelleme: 23.11.2018 09:26
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Kucka’yı satarız
Toplam 1
Yorum
Kemal Saka Y. Kurulu, verdiği kararın arkasında duramıyor mu. Ünal hoca kadar cesur değilmisiniz?.. Faal hocamızı spekülasyon denizine atmayın.
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 1
Yorum
KESKİNKARTAL Ahmet bulut sen çek elini türk futbolunun içinden,sen ve senin gibiler kulüpleri sömürüp ülke futbolunu C Ligine düşürdünüz DEFOL be
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Galatasaray'dan sert açıklama
Toplam 7
Yorum
Pehlivan tfffb Terim ve GS dusmanligina devam ediyo ne yaparsaniz yapin GS nin yolunu hilelerinizle kesemiyeceksiniz...
Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a çok sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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