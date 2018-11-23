Fener acımadı – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Fener acımadı

    Fener acımadı

    ’nde şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, deplasmanda karşılaştığı ekibi Maccabi’yi yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı

    ,? 'nde karşı karşıya geldiği 'i 74-70 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısını 41-36 geride bitiren Kanarya, son periyotta Guduric'in harika performansıyla rakibini ezdi. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan F.Bahçe, 'nde 9 maçın 8'ini aldı. Sloukas mücadelenin yıldızı oldu.

    OBRA'DAN TEBRİK
    F.Bahçe koçu Zeljko Obradovic, karşılaşma sonunda takımını kutladığını belirterek, "Özellikle son bölümde başarılı bir oyun ortaya koyduk. Seriyi sürdürdük. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.


    1. 23.11.2018
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