Fener acımadı
THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi’yi yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı
OBRA'DAN TEBRİK
F.Bahçe koçu Zeljko Obradovic, karşılaşma sonunda takımını kutladığını belirterek, "Özellikle son bölümde başarılı bir oyun ortaya koyduk. Seriyi sürdürdük. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
- 23.11.2018
-
Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
-
Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
-
Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fener acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.