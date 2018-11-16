Daçka evinde yıkıldı

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, müsabakanın 4. dakikasını 14-6 önde bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Diebler ve Kidd'in sayılarıyla 7. dakikada farkı 1'e indirdi: 16-17. Periyot boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar yapan konuk ekip, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Nedovic'in arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan İtalyan temsilcisi, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 27-39. İki takıma çalınan faullerle çeyreğin ortalarında oyunun temposu oldukça düşerken bu dakikalar karşılıklı sayılarla geçildi. Hücumda ilk yarının son anlarında ritmini artıran Darüşşafaka Tekfen, McCallum'ın sayılarıyla 19. dakikada AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında farkı 3'e indirdi: 47-50. Nedovic ve James'in basketlerine engel olamayan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 54-49 geride girdi.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarıya sert savunmayla başladı. Yeşil siyahlılar, üst üste top kayıpları yapan AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında Berk Demir, Peiners ve McCallum'la sayılar bulsa da 24. dakikayı 59-56 geride bitirdi. Periyodun son bölümünde hücumda tempoyu yeniden yakalayan ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 23 saniye kala Berk Demir'in serbest atışlarıyla 69-68 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna da 69-68 üstünlükle gitti.

AX Armani Exchange Olimpia Milan, dördüncü çeyreğe de üç sayılık basketlerle başladı. Jerrells'la etkili olan İtalyan temsilcisi, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 33. dakikayı 80-71 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarında 12 sayı (71-83) geriye düşen yeşil-siyahlılar, kenardan oyuna dahil olan Muhammed Baygül'ün peş peşe kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı önce 3'e (85-88), sonra da Kartal Özmızrak'ın basketiyle 1'e düşürdü: 87-88. Son bölümde rakibine kolay sayı şansı veren Darüşşafaka Tekfen, son 28 saniyeye 94-92 geride girdi. Kalan sürede kazanılan serbest atışlarda hata yapmayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, maçı 98-92 kazandı.