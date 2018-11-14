THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 7. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı

    Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak

    Haftanın açılış maçında , 'da deplasmanına çıkarken, de 'da ile karşı karşıya gelecek. ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak.
    Euroleague'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin TSİ programı şu şekilde:

    Yarın
    20.15 Darüşşafaka Tefken - AX Olimpia Milano
    21.00 Buducnost Podgorica - Saski Baskonia
    22.00 Olympiakos - Fenerbahçe
    23.00 - Khimki

    Cuma
    20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
    21.00 - Lassa
    22.30 - CSKA Moskova
    23.00 Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv

    1. 14.11.2018 09:21
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