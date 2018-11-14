THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak
Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak.
THY Euroleague'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin TSİ programı şu şekilde:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tefken - AX Olimpia Milano
21.00 Buducnost Podgorica - Saski Baskonia
22.00 Olympiakos - Fenerbahçe
23.00 Real Madrid - Khimki Moskova
16 Kasım Cuma
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona Lassa
22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova
23.00 Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv
- 14.11.2018 09:21
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 1
Yorum
kg 1903 harika olur
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Asla ihanet etmem
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kaptan, ONURlu bir şekilde ayakta kal ! senden önce bunlar gidecek.onlar kendini biliyor.
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Okan Buruk: “Pozisyonlar geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık”
Toplam 1
Yorum
osman burak seyfioglu hoca hep ayni senaryo rizespor puan cetvelini dibinde siz hala hayal kurun birak gir artik bir fener galibiyetin var \
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