Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde ilk 6 maçından bir galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka Tekfen, averajla 15. sırada bulunuyor.

Ligde 4 galibiyet ve 2 yenilgisini olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise averajla 5. sırada yer alıyor.