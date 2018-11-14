Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olimpia Milan
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'in konuğu Olimpia Milan

    Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olimpia Milan

    Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 7. hafta maçında yarın sahasında temsilcisi ile karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, 7. hafta maçında yarın 'nın AX ekibini konuk edecek.

    Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

    Avrupa Ligi'nde ilk 6 maçından bir galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka Tekfen, averajla 15. sırada bulunuyor.

    Ligde 4 galibiyet ve 2 yenilgisini olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise averajla 5. sırada yer alıyor.

    1. 14.11.2018 09:57
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