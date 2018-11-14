Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olimpia Milan
Yeşil-siyahlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi ile karşılaşacak
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde ilk 6 maçından bir galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka Tekfen, averajla 15. sırada bulunuyor.
Ligde 4 galibiyet ve 2 yenilgisini olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise averajla 5. sırada yer alıyor.
- 14.11.2018 09:57
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Sosa dümende
Toplam 1
Yorum
serkanisp Yusuf hoffenheim e gitmek istedi göndermediniz. Bakalım nasıl oynatacaksınız şimdilerde. zaten top oynamıyor maaşına zam yapıldığından beri.
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Asla ihanet etmem
Toplam 2
Yorum
serkanisp ONUR SEN BİZİM O-NU-RU-MUZ-SUN Biz sana sahip çıkamadık. Yazıklar olsun biz trabzonspor taraftarına.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 1
Yorum
kg 1903 harika olur
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