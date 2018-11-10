Euroleague'de 6. maçlar tamamlandı!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanını sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanını sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Anadolu Efes haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka Tekfen ise sahadan mağlup ayrıldı.
İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımını 87-66, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 90-85 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 74-72 galip ayrılarak 5. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup ederek sahadan 4. kez galip ayrıldı.
Almanya'da karşılaştığı Bayern Münih'e 116-70'lik skorla farklı mağlup olan Darüşşafaka Tekfen ise organizasyondaki 5. yenilgisini yaşadı.
SONUÇLAR
Bayern Münih (Almanya) - Darüşşafaka Tekfen: 116-70
Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 66-87
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-90
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Anadolu Efes: 90-94
Khimki (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 80-87
Buducnost VOLI (Karadağ) - Zalgiris (Litvanya): 60-72
Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 93-80
Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe: 72-74
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Real Madrid
|6
|6
|0
|563
|457
|106
|12
|2. CSKA Moskova
|6
|6
|0
|528
|477
|51
|12
|3. Fenerbahçe
|6
|5
|1
|517
|477
|40
|11
|4. Panathinaikos
|6
|4
|2
|511
|474
|37
|10
|5. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|6
|4
|2
|513
|487
|26
|10
|6. Barcelona Lassa
|6
|4
|2
|484
|464
|20
|10
|7. Anadolu Efes
|6
|4
|2
|517
|502
|15
|10
|8. Bayern Münih
|6
|3
|3
|501
|481
|20
|9
|9. Zalgiris
|6
|3
|3
|474
|474
|0
|9
|10. Olympiakos
|6
|3
|3
|480
|487
|-7
|9
|11. Baskonia
|6
|2
|4
|471
|468
|3
|8
|12. Khimki
|6
|1
|5
|482
|505
|-23
|7
|13. Maccabi FOX
|6
|1
|5
|452
|495
|-43
|7
|14. Herbalife Gran Canaria
|6
|1
|5
|499
|572
|-73
|7
|15. Darüşşafaka Tekfen
|6
|1
|5
|436
|528
|-92
|7
|16. Buducnost VOLI
|6
|0
|6
|384
|464
|-80
|6
- 10.11.2018 14:41
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Euroleague'de 6. maçlar tamamlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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