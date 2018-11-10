Euroleague'de 6. maçlar tamamlandı! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Euroleague'de 6. maçlar tamamlandı!

    Euroleague'de 6. maçlar tamamlandı!

    THY 'nde 6. hafta maçlarının ardından ve , namağlup unvanını sürdürdü.

    THY 'nde 6. hafta maçlarının ardından ve , namağlup unvanını sürdürdü.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta maçları tamamlandı.

    Ligde bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlardan ve haftayı galibiyetle kapatırken, ise sahadan mağlup ayrıldı.

    İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımını 87-66, temsilcisi CSKA Moskova ise 'da AX 'ı 90-85 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

    İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 74-72 galip ayrılarak 5. galibiyetini aldı.

    Anadolu Efes, konuk olduğu 'nın takımını 94-90 mağlup ederek sahadan 4. kez galip ayrıldı.

    'da karşılaştığı 'e 116-70'lik skorla farklı mağlup olan Darüşşafaka Tekfen ise organizasyondaki 5. yenilgisini yaşadı.

    SONUÇLAR
    Bayern Münih (Almanya) - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

    Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 66-87

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-90

    Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Anadolu Efes: 90-94

    Khimki (Rusya) - (İspanya): 80-87

    Buducnost VOLI (Karadağ) - Zalgiris (Litvanya): 60-72

    Panathinaikos () - (Yunanistan): 93-80

    Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe: 72-74

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G M AS YS Av. P
    1. Real Madrid 6 6 0 563 457 106 12
    2. CSKA Moskova 6 6 0 528 477 51 12
    3. Fenerbahçe 6 5 1 517 477 40 11
    4. Panathinaikos 6 4 2 511 474 37 10
    5. AX Armani Exchange Olimpia Milan 6 4 2 513 487 26 10
    6. Barcelona Lassa 6 4 2 484 464 20 10
    7. Anadolu Efes 6 4 2 517 502 15 10
    8. Bayern Münih 6 3 3 501 481 20 9
    9. Zalgiris 6 3 3 474 474 0 9
    10. Olympiakos 6 3 3 480 487 -7 9
    11. Baskonia 6 2 4 471 468 3 8
    12. Khimki 6 1 5 482 505 -23 7
    13. Maccabi FOX 6 1 5 452 495 -43 7
    14. Herbalife Gran Canaria 6 1 5 499 572 -73 7
    15. Darüşşafaka Tekfen 6 1 5 436 528 -92 7
    16. Buducnost VOLI 6 0 6 384 464 -80 6
    1. 10.11.2018 14:41
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