İlk çeyreği 25-24 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 52-50 mağlup durumda girdi.

Üçüncü çeyreği de 73-70 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta öne geçmeyi başararak karşılaşmayı 4 sayı farkla 94-90 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. yenilgisini aldı.