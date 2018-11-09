Anadolu Efes deplasmanda güldü
Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi.
İlk çeyreği 25-24 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 52-50 mağlup durumda girdi.
Üçüncü çeyreği de 73-70 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta öne geçmeyi başararak karşılaşmayı 4 sayı farkla 94-90 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. yenilgisini aldı.
- 9.11.2018 02:07
- Güncelleme: 9.11.2018 02:10
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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