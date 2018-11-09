Anadolu Efes deplasmanda güldü – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    deplasmanda güldü

    Anadolu Efes deplasmanda güldü

    Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde , deplasmanda temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi.

    İlk çeyreği 25-24 geride kapatan , soyunma odasına da 52-50 mağlup durumda girdi.

    Üçüncü çeyreği de 73-70 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta öne geçmeyi başararak karşılaşmayı 4 sayı farkla 94-90 kazandı.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. temsilcisi ise 5. yenilgisini aldı.

    1. 9.11.2018 02:07
    2. Güncelleme: 9.11.2018 02:10
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