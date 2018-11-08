Fenerbahçe, İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.
Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.
Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
- 8.11.2018 11:51
-
Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
-
Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
-
"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
Fenerbahçe, İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.