Fenerbahçe, İspanya deplasmanında – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe, deplasmanında

    Fenerbahçe, İspanya deplasmanında

    , 6. hafta maçında yarın temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

    , 6. hafta maçında yarın temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

    Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

    THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

    Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.

    1. 8.11.2018 11:51
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