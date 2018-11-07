THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı
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    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Euroleague'de 6. hafta heyecanı

    THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

    Euroleague’de normal sezon 6. hafta heyecanı yarın ve 9 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak

    Euroleague'de normal sezon 6. hafta heyecanı yarın ve 9 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , Alman ekibi 'e konuk olacak. Diğer Türk takımları da haftayı deplasmanında geçirecek. , ile, de ile mücadele edecek.
    THY Euroleague'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

    Yarın
    22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen
    22.05 Maccabi FOX -
    22.45 EA7 Olimpia Milano - CSKA
    23.45 Gran Canaria - Anadolu Efes

    9 Kasım Cuma
    20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona Lassa
    21.00 Buducnost Podgorica -
    22.00 Panathinaikos -
    22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe
    1. 7.11.2018 10:18
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