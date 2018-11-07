THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı
THY Euroleague’de normal sezon 6. hafta heyecanı yarın ve 9 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak
THY Euroleague'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
Yarın
22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - CSKA Moskova
23.45 Gran Canaria - Anadolu Efes
9 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona Lassa
21.00 Buducnost Podgorica - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe
- 7.11.2018 10:18
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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