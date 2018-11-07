Darüşşafaka Tekfen, Almanya deplasmanında
Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Bayern Münih'e konuk olacak
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde eden Darüşşafaka Tekfen, organizasyona iyi başlayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi.
Alman temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.
- 7.11.2018 10:05
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Darüşşafaka Tekfen, Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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