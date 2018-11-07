Darüşşafaka Tekfen, Almanya deplasmanında
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    Darüşşafaka Tekfen, Almanya deplasmanında

    Yeşil-siyahlı ekip, 'nin 6. haftasında yarın 'e konuk olacak

    , 'nin 6. haftasında yarın deplasmanda 'nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

    ULEB 'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde eden Darüşşafaka Tekfen, organizasyona iyi başlayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi.

    Alman temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.

    1. 7.11.2018 10:05
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