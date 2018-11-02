Kanarya uçtu
THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Bayern Münih’i yenerek 4. galibiyetini elde etti. Datome 19 sayıyla yıldızlaştı
ANADOLU EFES MiLAN'A KARŞI
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 5. hafta maçında Olimpia Milan'a konuk oluyor. Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Bu sezon 3'er galibiyeti bulunan iki takımın daha önce oynadığı 24 maçtan 17'sini temsilcimiz kazandı.
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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