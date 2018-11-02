Kanarya uçtu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Kanarya uçtu

    Kanarya uçtu

    ’ndeki temsilcimiz , Alman ekibi ’i yenerek 4. galibiyetini elde etti. Datome 19 sayıyla yıldızlaştı

    , 'nin 5. haftasında Almanya temsilcisi 'i 88-84 yendi. Sarı- lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, 3. kez yenildi. Darüşşafaka ise 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 82-56 yenildi.

    ANADOLU EFES MiLAN'A KARŞI
    'ndeki temsilcimiz , 5. hafta maçında Olimpia Milan'a konuk oluyor. Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Bu sezon 3'er galibiyeti bulunan iki takımın daha önce oynadığı 24 maçtan 17'sini temsilcimiz kazandı.
    1. 2.11.2018
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