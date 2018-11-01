Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    F.Bahçe ve Daçka, ’nde zorlu karşılaşmalara çıkacak

    THY 'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ile , bugün önemli maçlara çıkacak. Sarı-lacivertliler, 5. haftada Alman ekibi 'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. , Avrupa'daki 4 maçın 3'ünü kazanırken, Bayern ise 2 galibiyet elde etti. Diğer temsilcimiz Daçka ise İspanyol Baskonia'ya konuk olacak. beIN Sports 4'ten yayınlanacak karşılaşma Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak. İki takım da geride kalan 4 haftada yalnızca birer galibiyet aldı.
    1. 1.11.2018
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