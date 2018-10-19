THY Avrupa Ligi | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe: 75-82
THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti.
SALON: Zalgirio
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic
ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis
FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 25-18
İLK YARI: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53
- 19.10.2018 23:00
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Mariano adam taban giriyor! Sarı kart yok! Omuz omuza mücadellerde GS aleyhine kararlar!
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Adam N.daye ceza alanında adamı itip yere düşürüyor! Uyarı var sadece!!!
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