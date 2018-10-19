THY Avrupa Ligi | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe: 75-82 – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    | - : 75-82

    THY Avrupa Ligi | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe: 75-82

    3'üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın ekibini 82-75 mağlup etti.

    SALON: Zalgirio

    HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic

    ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis

    FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7,

    1'İNCİ PERİYOT: 25-18

    İLK YARI: 42-34

    3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

    1. 19.10.2018 23:00
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