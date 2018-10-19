Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi devirdi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    , deplasmanda temsilcisi Khimki'yi devirdi

    Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi devirdi

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde , deplasmanda temsilcisi Khimki'yi 85-84 yendi.

    Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan , devreye 45-37 önde girdi.

    Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.

    Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

    Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de 'yi ağırlayacak.

    1. 19.10.2018 22:58
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