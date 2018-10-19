Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi devirdi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi 85-84 yendi.
Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.
Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.
Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- 19.10.2018 22:58
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Mariano adam taban giriyor! Sarı kart yok! Omuz omuza mücadellerde GS aleyhine kararlar!
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Adam N.daye ceza alanında adamı itip yere düşürüyor! Uyarı var sadece!!!
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