Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    , deplasmanda İspanyol ekibi 'e 109-93 yenildi

    Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında , deplasmanda İspanyol ekibi 'e 109-93 yenildi.

    'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 53-38 üstün gitti.

    Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 91-69 önde giren Madrid temsilcisi, rakibini 109-93 yenerek sezona galibiyetle başladı.

    Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.

    , ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

    1. 12.10.2018 00:02
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:40
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