Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi 44-37 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'u ağırlayacak.
- 11.10.2018 23:18
- Güncelleme: 12.10.2018 01:41
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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