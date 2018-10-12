Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    , deplasmanda Alman ekibi 'i 90-71 yendi

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, deplasmanda Alman ekibi <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'i 90-71 yendi

    Basketbolda 'nin ilk haftasında , deplasmanda Alman ekibi 'i 90-71 yendi.

    Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan , devreyi 44-37 önde tamamladı.

    Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

    Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    , ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi 'u ağırlayacak.

    1. 11.10.2018 23:18
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:41
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