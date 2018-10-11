Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 53-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 91-69 önde giren Madrid temsilcisi, rakibini 109-93 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.
Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
- 12.10.2018 00:02
- Güncelleme: 12.10.2018 00:18
-
Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
-
Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
-
Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.