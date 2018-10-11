Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , deplasmanda Alman ekibi 'i 90-71 yendi

    Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi

    Basketbolda 'nin ilk haftasında , deplasmanda Alman ekibi 'i 90-71 yendi.

    Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan , devreyi 44-37 önde tamamladı.

    Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

    Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi 'u ağırlayacak.

    1. 11.10.2018 23:18
    2. Güncelleme: 11.10.2018 23:38
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