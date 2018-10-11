Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi 44-37 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'u ağırlayacak.
- 11.10.2018 23:18
- Güncelleme: 11.10.2018 23:38
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Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
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Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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