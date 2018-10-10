Euroleague’de ilk hafta programı
THY Euroleague’de 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak
Basketbolun Avrupa kulüpleri düzeyindeki en büyük organizasyonu olan THY Euroleague'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor.
Geçtiğimiz sezon final oynayan ve bir önceki sezon kupaya ulaşan Fenerbahçe, cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise yine yarın son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
THY EUROLEAGUE'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
11 Ekim Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Barcelona Lassa
21.00 Panathinaikos - Maccabi FOX Tel Aviv
21.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen
12 Ekim Cuma
19.45 Buducnost Podgorica - EA7 Olimpia Milano
20.00 BC Khimky - Olympiakos
20.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia SAD
20.45 Fenerbahçe - Gran Canaria
- 10.10.2018 11:24
-
Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
BJK'li yine 32 yasindaki adama talip olduk... takimi gençlestirmekten, ekol yapmaktan anladiklari bu olsa gerek...
-
Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
savaş bu isim BJK uyar.
-
Arda Turan geri sayımda
Toplam 1
Yorum
Taraftar Biz beklemiyoruz... usulsuz insan usulsuz isler.. Basaksehir'e yakisir !
Euroleague’de ilk hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.