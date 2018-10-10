Euroleague’de ilk hafta programı

Basketbolun Avrupa kulüpleri düzeyindeki en büyük organizasyonu olan THY Euroleague'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Geçtiğimiz sezon final oynayan ve bir önceki sezon kupaya ulaşan Fenerbahçe, cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise yine yarın son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY EUROLEAGUE'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

11 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Barcelona Lassa

21.00 Panathinaikos - Maccabi FOX Tel Aviv

21.30 Bayern Münih - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen



12 Ekim Cuma

19.45 Buducnost Podgorica - EA7 Olimpia Milano

20.00 BC Khimky - Olympiakos

20.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia SAD

20.45 Fenerbahçe - Gran Canaria