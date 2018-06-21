'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes finalde – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finalde

    'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes finalde

    , THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 40 kulüp arasından finale kaldı.

    , THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası kulüpleri arasında düzenlenen "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde finale kaldı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in, Avrupa Ligi yönetiminin her yıl düzenlediği ödülü daha önce kazanan tek Türk kulübü olduğu bildirildi.

    Aynı zamanda bu ödülü Avrupa'da üç kez kazanan tek ekip olan lacivert-beyazlıların, organizasyonun sosyal sorumluluk programı "One Team" çerçevesinde gerçekleştirdiği proje ile 2017-2018 sezonu değerlendirmesinde de 40 kulüp arasından finale kaldığı kaydedildi.

    "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri" kazananının temmuz ayı içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

    1. 21.6.2018 15:31
    2. Güncelleme: 21.6.2018 15:40
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