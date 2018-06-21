'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes finalde
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 40 kulüp arasından finale kaldı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası kulüpleri arasında düzenlenen "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde finale kaldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in, Avrupa Ligi yönetiminin her yıl düzenlediği ödülü daha önce kazanan tek Türk kulübü olduğu bildirildi.
Aynı zamanda bu ödülü Avrupa'da üç kez kazanan tek ekip olan lacivert-beyazlıların, organizasyonun sosyal sorumluluk programı "One Team" çerçevesinde gerçekleştirdiği proje ile 2017-2018 sezonu değerlendirmesinde de 40 kulüp arasından finale kaldığı kaydedildi.
"Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri" kazananının temmuz ayı içerisinde açıklanacağı aktarıldı.
- 21.6.2018 15:31
- Güncelleme: 21.6.2018 15:40
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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