Zalgiris, Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamladı

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımı, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 79-77 mağlup etti ve üçüncü oldu.



SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Daniel Hirrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya)

CSKA MOSKOVA: Higgins 12, Rodriguez 9, Kurbanov, Antonov, Hunter 14, De Colo 5, Fridzon 5, Clyburn 2, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Rudd 7

ZALGİRİS KAUNAS: Pangos 9, Ulanovas 14, Toupane 6, Jankunas 15, Davies 2, Udrih 2, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kacaliauskas 9

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 35-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-69