Zalgiris, Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamladı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Zalgiris, 'ni üçüncü tamamladı

    Zalgiris, Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamladı

    THY Dörtlü Finali'nde Litvanya'nın takımı, Rus ekibi 'yı 79-77 mağlup etti ve üçüncü oldu.

    SALON: Stark Arena
    HAKEMLER: Daniel Hirrezuelo (), Elias Koromilas (), Robert Lottermoser ()
    CSKA MOSKOVA: Higgins 12, Rodriguez 9, Kurbanov, Antonov, Hunter 14, De Colo 5, Fridzon 5, Clyburn 2, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Rudd 7
    ZALGİRİS KAUNAS: Pangos 9, Ulanovas 14, Toupane 6, Jankunas 15, Davies 2, Udrih 2, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kacaliauskas 9
    1'İNCİ PERİYOT: 19-22
    İLK YARI: 35-41
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-69

    1. 20.5.2018 21:51
    2. Güncelleme: 21.5.2018 02:13
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