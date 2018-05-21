Zalgiris, Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamladı
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımı, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 79-77 mağlup etti ve üçüncü oldu.
SALON: Stark Arena
HAKEMLER: Daniel Hirrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya)
CSKA MOSKOVA: Higgins 12, Rodriguez 9, Kurbanov, Antonov, Hunter 14, De Colo 5, Fridzon 5, Clyburn 2, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Rudd 7
ZALGİRİS KAUNAS: Pangos 9, Ulanovas 14, Toupane 6, Jankunas 15, Davies 2, Udrih 2, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kacaliauskas 9
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 35-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-69
- 20.5.2018 21:51
- Güncelleme: 21.5.2018 02:13
-
Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
-
Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Zalgiris, Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.