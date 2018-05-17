Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da yarın başlayacak ve 20 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla sona erecek Dörtlü Final, ülke tarihinde bir ilk olacak.

Dörtlü Final organizasyonu ilk kez 1988 yılında yapıldı. Bu yıl 31. kez düzenlenecek Dörtlü Final, daha önce 11 ülkede 17 farklı şehirde organize edildi.

Basketbolun çok sevildiği Sırbistan ise bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ilk kez yaşayacak.

STARK ARENA

Dörtlü Final maçlarının oynanacağı Stark Arena, 2004 yılında hizmete girdi.

Spor ve kültür organizasyonları için planlanan 48 bin metrekarelik Stark Arena'nın yapımı yaklaşık 70 milyon avro'ya mal oldu. Eski adlarıyla Belgrad Arena ve Kombank Arena olarak da bilinen salon, 2005 yılında Yunanistan'ın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 18 bin kişi kapasitesi bulunan, 70 locaya sahip salonda 2009 yılında oynanan THY Avrupa Ligi maçında seyirci rekoru kırıldı. O dönem Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile Partizan arasındaki mücadeleyi tribün düzenlemesiyle 22 bin 567 kişi takip etti.

Stark Arena, 2005 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 2016 Avrupa Sutopu Şampiyonası, 2016 UEFA Futsal Şampiyonası ve 2017 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi çok sayıda büyük organizasyonlarının da ev sahipliğini üstlendi.

BELGRAD'DA OSMANLI İZLERİ

Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde olan Belgrad'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler gözüküyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip "Beyaz Şehir" anlamına gelen Belgrad, Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri konumunda bulunuyor.

Osmanlı himayesinde 300 yılı aşkın kalan Belgrad, 1521'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi. Özellikle Belgrad Kalesi'nin en önemli kısmı Türkçe'den türeyen Kalemegdan ve etrafında Osmanlı'nın izlerini görmek mümkün.

Belgrad'da en önemli mimarilerden birisi de Bayraklı Camisi. Osmanlı döneminde inşa edilen ve Belgrad'ın en eski semti olan Dorcol (Dörtyol) semtinde bulunan cami, şehirde ibadete açık olan tek cami olarak da dikkati çekiyor.

Belgrad Kalesi'nin içerisinde Osmanlı sadrazamı Silahdar Damat Ali Paşa'ya ait bir türbe de bulunuyor.

NİKOLA TESLA MÜZESİ

Şehrin en fazla ziyaretçi kabul ettiği yerlerden birisi de Nikola Tesla Müzesi.

Sırp kökenli mucit, fizikçi Tesla'nın elektrik üzerine yaptığı sayısız deneyleri, buluşları, eşyaları bu müzede ziyaretçilere sergileniyor. Günün belli saatleri ziyaret edilen müzeye özellikle turistler büyük ilgi gösteriyor.

TÜRK TARAFTARLARIN İLGİSİ FAZLA

Sırbistan'a Fenerbahçe Doğuş'u desteklemek için çok fazla taraftar geldi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşma gereği vize uygulamasının olmaması nedeniyle de Türk basketbolseverler, Dörtlü Final'e oldukça ilgi gösterdi.

Stark Arena'da tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarların olacağı öğrenildi.