Zalgiris, THY Euroleague'de dörtlüf finale kalan ilk takım oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 101-91 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.
Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-22 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-37 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 78-56 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 101-91 galip ayrılarak seriyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Zalgiris, 19 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e adını yazdırmayı başardı.
Zalgiris'te Kevin Pangos 21, Edgaras Ulanovas 20 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 19, Janis Strelnieks 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Zalgiris, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Doğuş-Baskonia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
- 26.4.2018 22:43
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Zalgiris, THY Euroleague'de dörtlüf finale kalan ilk takım oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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