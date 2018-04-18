Fenerbahçe Doğuş 82 - 73 Baskonia – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Doğuş 82 - 73 Baskonia

    Fenerbahçe Doğuş 82 - 73 Baskonia

    EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Doğuş, sahasında Saski Baskonia'yı 82-73 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

    THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Doğuş mücadeleden 82-73 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
    1. 18.4.2018 20:19
    2. Güncelleme: 18.4.2018 22:11
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