Fenerbahçe Doğuş 82 - 73 Baskonia
EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Saski Baskonia'yı 82-73 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş mücadeleden 82-73 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
- 18.4.2018 20:19
- Güncelleme: 18.4.2018 22:11
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