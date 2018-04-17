Fenerbahçe Doğuş avantaj peşinde – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    avantaj peşinde

    Fenerbahçe Doğuş avantaj peşinde

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında temsilcisi ile karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan ile eşleşmişti.

    Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, 'un sahasında oynanacak.

    Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
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