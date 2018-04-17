Fenerbahçe Doğuş avantaj peşinde
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak.
Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
murat1903 satın satın satın
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Şenol Güneş: Sakin olun
Toplam 1
Yorum
KOKARTLI İLK KUPA MAÇINDA HAKEM FENERİN YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONUNU OFSAYTDİYE KESTİ.TOP MEDELDEN PEPEYE GELDİ PEPE KAYDI DÜŞTÜ ALPER TOPU KAPTI OLAN BU
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Fırtına kaçamadı
Toplam 2
Yorum
seyirci Ts. zor kaçar.Hakem bir takımın ikitane net golunü,1 net penaltısını vermiyorsa o takım zor kaçar
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