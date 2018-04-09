THY Avrupa Ligi'nde en iyiler belli oluyor

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun MVP'si ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin basın mensupları ve taraftarların oylarıyla belirleneceği bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan oylamanın, 4 Mayıs'a kadar süreceği kaydedildi.

Normal sezonu 6 Nisan'da tamamlanan ligde CSKA Moskova, Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods, Real Madrid, Zalgiris, Baskonia ve Khimki, play-off turuna yükseldi. Organizasyonda play-off karşılaşmaları, 17 Nisan'da başlayacak. Play-off turunda 3 galibiyete ulaşan 4 ekip, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.