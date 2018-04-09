THY Avrupa Ligi'nde en iyiler belli oluyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nde en iyiler belli oluyor

    THY Avrupa Ligi'nde en iyiler belli oluyor

    Basketbol 'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin belirleneceği oylama başladı.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun MVP'si ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin basın mensupları ve taraftarların oylarıyla belirleneceği bildirildi.

    'nin internet sitesinden yapılan oylamanın, 4 Mayıs'a kadar süreceği kaydedildi.

    Normal sezonu 6 Nisan'da tamamlanan ligde CSKA Moskova, Fenerbahçe, , Panathinaikos Superfoods, , Zalgiris, Baskonia ve Khimki, play-off turuna yükseldi. Organizasyonda play-off karşılaşmaları, 17 Nisan'da başlayacak. Play-off turunda 3 galibiyete ulaşan 4 ekip, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak 'de oynamaya hak kazanacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:10
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