THY Avrupa Ligi'nde en iyiler belli oluyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin belirleneceği oylama başladı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun MVP'si ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin basın mensupları ve taraftarların oylarıyla belirleneceği bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan oylamanın, 4 Mayıs'a kadar süreceği kaydedildi.
Normal sezonu 6 Nisan'da tamamlanan ligde CSKA Moskova, Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods, Real Madrid, Zalgiris, Baskonia ve Khimki, play-off turuna yükseldi. Organizasyonda play-off karşılaşmaları, 17 Nisan'da başlayacak. Play-off turunda 3 galibiyete ulaşan 4 ekip, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:10
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
THY Avrupa Ligi'nde en iyiler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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