THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final programı belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek final maçlarının takvimi belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde İspanya'nın Baskonia takımıyla karşılaşacak son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, ilk maçına 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çıkacak.
Play-off çeyrek final maçları, 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımlar, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek. İlk iki maç, normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında yapılacak.
Diğer çeyrek finallerde ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.
Fenerbahçe Doğuş'un play-off çeyrek finallerindeki maç programı (TSİ) şöyle:
18 Nisan Çarşamba:
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia
20 Nisan Cuma:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia
24 Nisan Salı:
22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş
26 Nisan Perşembe:
22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş (Gerekmesi halinde)
1 Mayıs Salı:
(Saati açıklanmadı) Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (Gerekmesi halinde)
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:30
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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