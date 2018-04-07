THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final programı belli oldu – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    THY 'nde programı belli oldu

    THY <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde <a href="/index/ceyrek-final?id=dac9c7f8-3ff6-4ec0-8c5f-fcf7028cc3a7" class="" rel="tag">çeyrek final</a> programı belli oldu

    THY 'nde 2017-2018 sezonu play-off maçlarının takvimi belli oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde 'nın Baskonia takımıyla karşılaşacak son şampiyon Doğuş, ilk maçına Çarşamba günü saat 20.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çıkacak.

    Play-off maçları, 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımlar, 18-20 Mayıs'ta 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'e yükselecek. İlk iki maç, normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında yapılacak.

    Diğer çeyrek finallerde ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.

    Doğuş'un play-off çeyrek finallerindeki maç programı (TSİ) şöyle:

    18 Nisan Çarşamba:

    20.15 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia

    20 Nisan Cuma:

    20.45 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia

    24 Nisan Salı:

    22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş

    26 Nisan Perşembe:

    22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş (Gerekmesi halinde)

    1 Mayıs Salı:

    (Saati açıklanmadı) Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (Gerekmesi halinde)

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:30
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