Haftanın MVP'si Randolph

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisinin sahasında Almanya ekibi Brose Bamberg'i 106-86 mağlup ettiği maçta 38 verimlilik puanıyla oynayan Randolph, normal sezonun son haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 24 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 23 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, 4 asistlik performans sergiledi. Randolph, iki sayılık atışlarda 6'da 4, üç sayılık atışlarda 4'te 4 ve serbest atışlarda 4'te 3 ile oynadı.

İspanya'nın Unicaja Malaga takımında forma giyen Sırp Nemanja Nedovic, 36 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 33 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas üçüncü sırada yer aldı.