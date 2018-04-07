Haftanın MVP'si Randolph
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen ABD asıllı Sloven basketbolcu Anthony Randolph, 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisinin sahasında Almanya ekibi Brose Bamberg'i 106-86 mağlup ettiği maçta 38 verimlilik puanıyla oynayan Randolph, normal sezonun son haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 24 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 23 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, 4 asistlik performans sergiledi. Randolph, iki sayılık atışlarda 6'da 4, üç sayılık atışlarda 4'te 4 ve serbest atışlarda 4'te 3 ile oynadı.
İspanya'nın Unicaja Malaga takımında forma giyen Sırp Nemanja Nedovic, 36 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 33 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas üçüncü sırada yer aldı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:00
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
Yorum
NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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