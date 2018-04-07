Haftanın MVP'si Randolph – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Randolph

    Haftanın MVP'si Randolph

    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen ABD asıllı Sloven basketbolcu Anthony Randolph, 30. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, temsilcisinin sahasında ekibi Brose Bamberg'i 106-86 mağlup ettiği maçta 38 verimlilik puanıyla oynayan Randolph, normal sezonun son haftasında unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmada 24 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 23 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, 4 asistlik performans sergiledi. Randolph, iki sayılık atışlarda 6'da 4, üç sayılık atışlarda 4'te 4 ve serbest atışlarda 4'te 3 ile oynadı.

    İspanya'nın takımında forma giyen Sırp Nemanja Nedovic, 36 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 33 verimlilik puanıyla Doğuş'tan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas üçüncü sırada yer aldı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:00
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