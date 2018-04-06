Euroleague'de eşleşmeler belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Play-off çeyrek final maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
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