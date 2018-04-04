EuroLeague'de normal sezon sona eriyor

Türk temsilcileri Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği organizasyonun normal sezon son haftasında 8 karşılaşma yapılacak.

Ligi ilk 4 takım arasında bitirmeyi garantileyerek ev sahibi avantajıyla play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.15'te Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Son hafta maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi belli olacak.

Normal sezonu ilk 8 içinde bitirecek takımların mücadele edeceği play-off'ta oynama şansı bulunmayan Anadolu Efes ise yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Fernando Buesa Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 30'uncu haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya)-Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga (İspanya)

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya)-Khimki (Rusya)

22.00 Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes

6 Nisan Cuma:

19.00 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Valencia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Brose Bamberg (Almanya)