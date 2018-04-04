EuroLeague'de normal sezon sona eriyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 30'uncu ve son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği organizasyonun normal sezon son haftasında 8 karşılaşma yapılacak.
Ligi ilk 4 takım arasında bitirmeyi garantileyerek ev sahibi avantajıyla play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.15'te Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Son hafta maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi belli olacak.
Normal sezonu ilk 8 içinde bitirecek takımların mücadele edeceği play-off'ta oynama şansı bulunmayan Anadolu Efes ise yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Fernando Buesa Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 30'uncu haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya)-Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga (İspanya)
21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.00 Barcelona Lassa (İspanya)-Khimki (Rusya)
22.00 Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes
6 Nisan Cuma:
19.00 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)
21.30 Valencia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Brose Bamberg (Almanya)
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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Beşiktaş Quaresma'sız tat vermiyor
Toplam 1
Yorum
Kartalım Katılıyorum. Q7 yi çok arıyor gözlerim. O iyi olduğu zaman resmen takımın dinamosu. Takımı ateşliyor. Şuana kadar onsuz kanatlar çok zayıf.
EuroLeague'de normal sezon sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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