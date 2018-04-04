Anadolu Efes, Avrupa'da 621. kez...
THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma başarısı gösteremeyen Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Baskonia ekibiyle yapacağı karşılaşmayla bu sezonki Avrupa macerasını tamamlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 30. ve son hafta mücadelesinde Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde son sırada bulunan Anadolu Efes, 29 maçta 6 galibiyet alırken, 23 maçtan mağlup ayrıldı. Play-off çeyrek finalde mücadele hakkını elde eden Baskonia ise 16 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Baskonia 82-81 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 621. MAÇ
Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 621. mücadelesine çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 620 karşılaşmada 339 galibiyet alırken, 281 maçtan yenik ayrıldı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 373. maçını yapacak. Bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 372 karşılaşmada 182 galibiyet alırken, rakiplerine 190 defa yenildi.
Avrupa kupalarında Baskonia ile yarın 18. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, rakibini 8 kez mağlup etti. Baskonia ise bu maçlarda 9 defa Anadolu Efes'e üstünlük kurdu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:41
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Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Toplam 1
Yorum
bjk advers Oğuzhan'a yapilacak en iyi teklif kendisine git demek olacaktır ! Hem isteyeni var mı onuda görmüş oluruz !
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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