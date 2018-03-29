Fenerbahçe'den Rusya'da kritik zafer
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 29. hafta müsabakasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 64-72 mağlup etti
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'ndaki maçı sarı lacivertliler 8 sayı farkla 73-64 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, galibiyet sayısını 21'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 13. mağlubiyetini alan Rus ekibi 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.
THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım 8. kez karşı karşıya geldi. 8 maçta Fenerbahçe'nin 7 Khimki'nin 2 galibiyeti bulunuyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:48
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
Fenerbahçe'den Rusya'da kritik zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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