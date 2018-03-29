CANLI | Khimki - Fenerbahçe Doğuş
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 29. hafta müsabakasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 64-72 mağlup etti
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'ndaki maçı sarı lacivertliler 8 sayı farkla 73-64 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, galibiyet sayısını 21'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 13. mağlubiyetini alan Rus ekibi 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.
THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım 8. kez karşı karşıya geldi. 8 maçta Fenerbahçe'nin 7 Khimki'nin 2 galibiyeti bulunuyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:34
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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