CANLI | Khimki - Fenerbahçe Doğuş – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    CANLI | Khimki - Doğuş

    CANLI | Khimki - Fenerbahçe Doğuş

    'ndeki temsilcimiz  Doğuş 29. hafta müsabakasında deplasmanda 'nın Khimki ekibini 64-72 mağlup etti

    'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'ndaki maçı sarı lacivertliler 8 sayı farkla 73-64 kazandı.

    Sarı-lacivertli ekip, galibiyet sayısını 21'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 13. mağlubiyetini alan Rus ekibi 6. sırada yer alıyor.

    Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.

    tarihinde iki takım 8. kez karşı karşıya geldi. 8 maçta Fenerbahçe'nin 7 Khimki'nin 2 galibiyeti bulunuyor.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:34
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