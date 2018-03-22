Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi
THY Euroleague'de play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 28. hafta maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Sırbistan'dan 80-63'lük galibiyetle döndü.
Başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri THY Euroleague'de bu sezonki 20. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş bu galibiyetle normal sezonu ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi ve play-off'ta saha avantajını elde etti. Kızılyıldız ise 17. yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-17 üstün tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıda soyunma odasına da 40-31'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyreğin skoru ise 65-41 temsilcimiz lehineydi.
Belgrad'daki zafer gecesinde üç sayılık atışlarda 6 farklı oyuncudan 24'te 14 isabet bulan Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ali Muhammed 3 sayı çizgisinin gerisinden 10'da 7 isabetle oynadı.
Sarı-lacivertlilerde Nikola Kalinic 10, Marko Guduric ve Jan Vesely 9'ar, Ahmet Düverioğlu 8 sayıyla oynadı.
Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 18 sayı bulan Dejan Davidovac oldu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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