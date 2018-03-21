Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 28. hafta müsabakasında yarın deplasmanda 'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.

    'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

    Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini 'da 82-56 yenmişti.

    Öte yandan, Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:34
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