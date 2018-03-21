Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 24
Yorum
Gerçek Fenerbahçeli Aykut hocam doğu söylüyor,,,verilmeyen net penlatımız var.gulyano net golü kaçırdı...korkak gs yine beraberliğe sevinmek için kadıköye geldi
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“Ciddi kalite farkı vardı”
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERBAHÇE EĞER LAYKAYIT OYNAMASA DÜNYADA YENEMEYECEĞI TAKIM YOK.OYUNCULAR 40 DAKIKALIK MAÇTA 10 DAKLKA CIDDI OYNUYOR.
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Fenerbahçe'den daha zor
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Evet zor olacak trabzon..Siz trabzon şampiyonluğa oynarken bizi kendi sahamızda yenmiştiniz sıra bizde bakalım..
Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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