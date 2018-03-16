CANLI | Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 26. hafta karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:19
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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