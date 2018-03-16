CANLI | Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    CANLI | Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova

    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz 26. hafta karşılaşmasında Rus ekibi 'yı ağırlıyor.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten , 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:19
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