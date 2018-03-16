CANLI | Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

