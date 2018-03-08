Hedef 100. galibiyet! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Hedef 100. galibiyet!

    Hedef 100. galibiyet!

    Doğuş, THY 'nde yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i yenmesi durumunda tecrübeli başantrenörüyle bu organizasyondaki 100. galibiyetini elde edecek

    Sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu kazandıran Obradovic, 'nin başında çıktığı 141 maçta 99 galibiyet, 42 yenilgi yaşadı. Bu organizasyonda 23. sezonunu geçiren Obradovic, 524 maçta 369 galibiyet elde ederek yüzde 70'lik kazanma oranı yakaladı

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü , sarı-lacivertlilerin başında THY 'ndeki 100. galibiyetini yarın Litvanya ekibi Zalgiris karşısında arayacak.

    Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen ve sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Sırp başantrenör, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda sarı-lacivertlilerle "dalya" demeye hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i deplasmanda yenerse Obradovic yönetiminde 100. Avrupa Ligi galibiyetine ulaşacak.

    5 sezon 141 maç
    Fenerbahçe'nin başında 5. sezonunu geçiren Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 141 sınava çıktı.

    Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 99 galibiyet, 42 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye son 3 sezonda oynatan tecrübeli başantrenör, geçen yıl takımını Avrupa şampiyonu yapmayı da başarmıştı.

    Galibiyet oranı yüzde 70
    Kariyerinde yaşadığı 16 'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı.

    Bu organizasyondaki ilk deneyimini 1991 yılında ülkesinde Partizan'la yaşayan Sırp başantrenör, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi.

    Partizan, Badalona, , Benetton, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle bu kulvarda mücadele veren Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında da THY Avrupa Ligi'nde yüzde 70'lik galibiyet oranına ulaştı.

    En fazla maç Panathinaikos'la
    Obradovic, 13 sezonda 5 Avrupa şampiyonluğu kazandığı Panathinaikos'la, bu organizasyonda 286 kez parkede yer aldı.

    Yunanistan temsilcisi, Sırp başantrenörün yönetiminde 286 maçta 203 galibiyet elde etti, 83 yenilgi gördü.

    Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde, 1992'de ilk şampiyonluğunu yaşadığı Sırbistan ekibi Partizan'la 19, temsilcisi 'le 37, İtalya takımı Benetton'la 23, ekibi Badalona'yla ise 18 maçta boy gösterdi.

    Obradovic'in Fenerbahçe'yle ise bu organizasyonda 141 maçı bulunuyor.

    Maçlar
    'in kariyerinde Avrupa Ligi'nde sezonlarına göre takımlarının başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyet sayıları şöyle:

    Sezon Takım Galibiyet Mağlubiyet
    1991-1992 Partizan 13 6
    1993-1994 Badalona 13 5
    1994-1995 Real Madrid 13 5
    1995-1996 Real Madrid 11 8
    1997-1998 Benetton 17 6
    1999-2000 Panathinaikos 19 4
    2000-2001 Panathinaikos 18 6
    2001-2002 Panathinaikos 19 3
    2002-2003 Panathinaikos 14 6
    2003-2004 Panathinaikos 9 11
    2004-2005 Panathinaikos 15 10
    2005-2006 Panathinaikos 16 7
    2006-2007 Panathinaikos 20 4
    2007-2008 Panathinaikos 15 5
    2008-2009 Panathinaikos 18 5
    2009-2010 Panathinaikos 10 6
    2010-2011 Panathinaikos 16 7
    2011-2012 Panathinaikos 14 9
    2013-2014 Fenerbahçe 14 10
    2014-2015 Fenerbahçe 22 7
    2015-2016 Fenerbahçe 23 6
    2016-2017 Fenerbahçe 23 12
    2017-2018 Fenerbahçe 17 7
    TOPLAM 524 369 155
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:33
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