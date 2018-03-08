Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu kafa karıştırıyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    CEO’su kafa karıştırıyor

    <a href="/index/euroleague?id=7c14e22b-ad6b-45d2-a0cc-5175e7a65040" class="" rel="tag">Euroleague</a> CEO’su <a href="/index/jordi-bertomeu?id=c11c05fe-2ad5-46ae-ab31-c8a4875ac2fa" class="" rel="tag">Jordi Bertomeu</a> kafa karıştırıyor
    CEO'su 'nun, Uluslararası Basketbol Federasyonu () ile bir problemleri olmadığını ve yakın zamanda Genel Sekreteri Patrick Baumann ile bir araya geleceklerini söylemesi üzerine gözler 'den gelecek teklife çevrildi. Bertomeu'nun Ocak ayında yaptığı, "FIBA ile bu sene anlaşma yapacağımızı düşünmüyorum" açıklamasının ardından yaptığı bu açıklama ise basketbolseverlerin kafasını karıştırdı.

    İki yıl öncesinden belirlenerek ilan edilen yeni FIBA takviminin duyurulmasından sonra Euroleague, kural ve düzenlemelerinin milli takımlarını temsil eden oyuncuları engellemeyeceği konusunda FIBA'ya yazılı olarak garanti vermiş olmasına rağmen, kendi maçlarını maçlarıyla denk gelecek şekilde ayarlayarak bir takvim çatışmasının çıkmasına neden olmuştu. Çıkan takvim çatışması üzerine FIBA, oyuncuların hem kulüp hem de ülke maçları için oynamasına izin verecek şekilde bir öneride bulunarak, kendi maçlarını Cuma gününe çekmeyi ve Euroleague'den de maçlarını Salı'ya taşımalarını istemişti. Ancak bu öneri Euroleague tarafından reddedilmişti.

    Bunun üzerine Euroleague Ceo'su , bu sene içerisinde FIBA ile uzlaşma yapılmayacağını açıklarken, FIBA da oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırılmadan başka bir anlaşma üzerinde Euroleague ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti.
    Bertomeu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı öneri sunma açıklaması ise kafaları karıştırdı. FIBA'ya gerekirse 14 öneri daha sunacaklarını belirten Bertomeu, milli müsabakalar için yılda yazın 1 ay ve yılın 9 ayının da kulüp müsabakalarına verilmesini düşündüğünü de açıklamalarına ekledi. Yapılan araştırmada da milli takımların her toplum için önemli bir itici güç olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sonuç doğrultusunda da FIBA, milli takımlara düzenli olarak evlerinde maç yapma ve taraftarlara da oyuncularını daha çok canlı olarak izleme şansını vermek istediklerini savunmuştu.

    Gerçekleşen bu olaylar sonucunda Euroleague'in FIBA'ya önerisi merak edilirken, Euroleague'in gelecek sezon için müsabakalarına saygı gösteren bir öneride bulunması bekleniyor. Öte yandan, gelecek sene Euroleague'in kaç takımla oynanacağı veya takvimi henüz belli değil.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CEO’su kafa karıştırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN