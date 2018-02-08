Fenerbahçe, Bamberg'i konuk ediyor
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Fenerbahçe Doğuş, yarınki maç öncesi CSKA Moskova ve Olympiakos'un ardından 14 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 5 maçlık galibiyet serisi, 21. haftada Olympiakos yenilgisi ile sona eren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında yarınki rakibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etmişti.
Son 9 maçında 2 galibiyet alan Brose Bamberg ise 11. sırada yer alıyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:31
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
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