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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Euroleague'de hafta başlıyor

    Euroleague'de hafta başlıyor

    Euroleague’de 22. hafta yarın Maccabi FOX Tel Aviv-FC maçı ile başlayacak, 9 Şubat Cuma günü - karşılaşmasıyla sona erecek.

    Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Maccabi FOX Tel Aviv, İsrail'de İspanyol ekibi FC ile mücadele edecek. Lider CSKA Moskova, deplasmanda ile oynayacakken, de 'ya konuk olacak. , Alman temsilcisi Bamberg ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecekken, haftanın kapanış maçında ise ile İspanya'da mücadele edecek.

    THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
    Yarın
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
    22.15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD
    22.30 Valencia Basket - CSKA Moskova
    22.45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes

    9 Şubat Cuma
    20.45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg
    21.00 Kızılyıldız - EA7 Olimpia Milano
    21.00 - BC Khimki Moskova
    22.45 Real Madrid - Olympiakos

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:58
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