Euroleague'de hafta başlıyor
THY Euroleague’de 22. hafta yarın Maccabi FOX Tel Aviv-FC Barcelona Lassa maçı ile başlayacak, 9 Şubat Cuma günü Real Madrid-Olympiakos karşılaşmasıyla sona erecek.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
22.15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD
22.30 Valencia Basket - CSKA Moskova
22.45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes
9 Şubat Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg
21.00 Kızılyıldız - EA7 Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova
22.45 Real Madrid - Olympiakos
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:58
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''Neden tebrik edeyim''
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Mecburmu tebrik etmeye helal olsun.
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8 numarayı aradılar
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sen Fernebahçe nin teknik adamısın ,ağlamak sızlanmak yok , sen takımı şampiyon yapmak için o görevdesin.
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''Yeniden ayağa kalkacağız!''
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu GS maçı neden kaybetti,spor yorumcularını okursanız görürsünüz.Zaten maçı seyredenlerde gördü.Bütün suç Terimin.
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