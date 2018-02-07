CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Malaga deplasmanında

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, Malaga deplasmanında

    , Euroleague’in 22. haftasında yarın Martin Carpena Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

    Euroleague 22. haftasında , yarın TSİ 22.45'te deplasmanda 'nın ekibi ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet ile son sırada bulunuyor. Malaga ise 8 galibiyet ve averajla sekizinci sırada yer alıyor.

    18. RANDEVU
    ile , Avrupa kupalarında bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Euroleague'de oynanan 17 karşılaşmanın 9'unda lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 8 karşılaşmada da Malaga rakibini mağlup etti. İki takım arasında bu sezon ligin 5. haftasında 'nda oynanan müsabakayı Malaga 79-74'lük skorla yenmişti.

    Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, 'nın takımını 'nda 82-66 mağlup etmiş, Unicaja Malaga ise Rusya'nın Khimki takımına deplasmanda 68-66 yenilmişti.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Malaga deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN