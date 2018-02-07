Anadolu Efes, Malaga deplasmanında
Anadolu Efes, THY Euroleague’in 22. haftasında yarın Martin Carpena Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek.
18. RANDEVU
Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Euroleague'de oynanan 17 karşılaşmanın 9'unda lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 8 karşılaşmada da Malaga rakibini mağlup etti. İki takım arasında bu sezon ligin 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Malaga 79-74'lük skorla yenmişti.
Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 82-66 mağlup etmiş, Unicaja Malaga ise Rusya'nın Khimki takımına deplasmanda 68-66 yenilmişti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:47
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Gel de yanma!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aykut hocam biz istatiğe deiğl , maçın sonucuna bakıyoruz , iyi futbol , iyi istatistik , şampiyon yapmıyor , önemli olan galibiyet.
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Toplam 3
Yorum
MNK COK GÜZEL BI CVP ALMIŞ.ERKEN HAVAYA GIRDILER BU SENE BESİKTAS UEFA SANSI BILE YOK
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''G.Saray taraftarına yalvarıyorum!''
Toplam 11
Yorum
yaşar ersoyu Satılan arsaların parası nereye gitti,önce inceletip siz onu açıklayın.
Anadolu Efes, Malaga deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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