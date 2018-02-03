Haftanın MVP'si Rubit
THY Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in formasını giyen ABD'li basketbolcu Augustine Rubit, 21. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brose Bamberg'in sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 95-74 yendiği maçta 34 verimlilik puanı üreten Rubit, kariyerinde ilk kez MVP unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2 blokla tamamlayan Rubit, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 1'de 1, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.
Anadolu Efes'ten ABD'li Errick McCollum, İspanya ekibi Valencia'yı 82-66 mağlup ettikleri mücadelede 32 verimlilik puanı toplayarak MVP sıralamasında ikinci oldu. McCollum, karşılaşmayı 24 sayı, 6 asist, 6 ribaunt, 2 blok, 1 top çalmayla tamamladı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
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Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
Haftanın MVP'si Rubit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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