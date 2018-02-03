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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Rubit

    Haftanın MVP'si Rubit

    THY Avrupa Ligi'nde temsilcisi 'in formasını giyen 'li basketbolcu , 21. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'in sahasında ekibi Panathinaikos Superfoods'u 95-74 yendiği maçta 34 verimlilik puanı üreten Rubit, kariyerinde ilk kez unvanının sahibi oldu.

    Karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2 blokla tamamlayan Rubit, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 1'de 1, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.

    'ten 'li Errick , ekibi 'yı 82-66 mağlup ettikleri mücadelede 32 verimlilik puanı toplayarak MVP sıralamasında ikinci oldu. McCollum, karşılaşmayı 24 sayı, 6 asist, 6 ribaunt, 2 blok, 1 top çalmayla tamamladı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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