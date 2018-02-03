Haftanın MVP'si Rubit

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brose Bamberg'in sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 95-74 yendiği maçta 34 verimlilik puanı üreten Rubit, kariyerinde ilk kez MVP unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2 blokla tamamlayan Rubit, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 1'de 1, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.

Anadolu Efes'ten ABD'li Errick McCollum, İspanya ekibi Valencia'yı 82-66 mağlup ettikleri mücadelede 32 verimlilik puanı toplayarak MVP sıralamasında ikinci oldu. McCollum, karşılaşmayı 24 sayı, 6 asist, 6 ribaunt, 2 blok, 1 top çalmayla tamamladı.