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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    CSKA liderliğini sürdürdü

    CSKA liderliğini sürdürdü

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi liderliğini sürdürdü.

    , sahasında 'nın ekibini 93-87 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

    Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden , İspanya ekibi 'yı ağırladığı maçtan 82-66 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.

    Son şampiyon ise 'ın takımına deplasmanda 95-70 kaybetti. Beş maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sıraya geriledi.

    Sonuçlar
    CSKA Moskova-Real Madrid: 93-87

    Anadolu Efes-Valencia: 82-66

    Lassa-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 81-83

    Zalgiris-Maccabi FOX: 99-84

    Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş: 95-70

    Khimki-: 68-66

    Brose Bamberg-Panathinaikos Superfoods: 95-74

    Baskonia-Kızılyıldız MTS: 103-84

    Puan durumu

    Takım G M A Y P
    1. CSKA Moskova 17 4 1864 1640 38
    2. Olympiakos 14 7 1563 1536 35
    3. Fenerbahçe Doğuş 14 7 1642 1544 35
    4. Real Madrid 13 8 1769 1641 34
    5. Panathinaikos Superfoods 13 8 1628 1606 34
    6. Zalgiris 13 8 1702 1686 34
    7. Khimki 12 9 1624 1631 33
    8. Maccabi FOX 11 10 1715 1764 32
    9. Baskonia 10 11 1722 1683 31
    10. Unicaja Malaga 8 13 1614 1686 29
    11. Brose Bamberg 8 13 1581 1675 29
    12. Kızılyıldız MTS 8 13 1637 1741 29
    13. Barcelona Lassa 7 14 1691 1656 28
    14. Valencia 7 14 1584 1648 28
    15. Olimpia Milan 7 14 1684 1777 28
    16. Anadolu Efes 6 15 1640 1746 27
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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