CSKA liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Real Madrid ekibini 93-87 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia'yı ağırladığı maçtan 82-66 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 95-70 kaybetti. Beş maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sıraya geriledi.
Sonuçlar
CSKA Moskova-Real Madrid: 93-87
Anadolu Efes-Valencia: 82-66
Barcelona Lassa-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 81-83
Zalgiris-Maccabi FOX: 99-84
Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş: 95-70
Khimki-Unicaja Malaga: 68-66
Brose Bamberg-Panathinaikos Superfoods: 95-74
Baskonia-Kızılyıldız MTS: 103-84
Puan durumu
|1. CSKA Moskova
|17
|4
|1864
|1640
|38
|2. Olympiakos
|14
|7
|1563
|1536
|35
|3. Fenerbahçe Doğuş
|14
|7
|1642
|1544
|35
|4. Real Madrid
|13
|8
|1769
|1641
|34
|5. Panathinaikos Superfoods
|13
|8
|1628
|1606
|34
|6. Zalgiris
|13
|8
|1702
|1686
|34
|7. Khimki
|12
|9
|1624
|1631
|33
|8. Maccabi FOX
|11
|10
|1715
|1764
|32
|9. Baskonia
|10
|11
|1722
|1683
|31
|10. Unicaja Malaga
|8
|13
|1614
|1686
|29
|11. Brose Bamberg
|8
|13
|1581
|1675
|29
|12. Kızılyıldız MTS
|8
|13
|1637
|1741
|29
|13. Barcelona Lassa
|7
|14
|1691
|1656
|28
|14. Valencia
|7
|14
|1584
|1648
|28
|15. Olimpia Milan
|7
|14
|1684
|1777
|28
|16. Anadolu Efes
|6
|15
|1640
|1746
|27
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:54
-
''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
-
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
-
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
CSKA liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.