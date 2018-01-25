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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , Madrid'e direnemedi

    Anadolu Efes, Madrid'e direnemedi

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda 'nın ekibine 87-68 yenildi.

    ligdeki 15. mağlubiyetini yaşarken, 13. galibiyetini aldı.

    Real Madrid: 87 - Anadolu Efes: 68

    Salon: Wizink Center

    Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Aare Halliko (Estonya)

    Real Madrid: Campazzo 9, Taylor 3, Causeur 6, Thompkins 3, Tavares 14, Randle, Fernandez 3, Doncic 17, Maciulis 9, Reyes 10, Carroll 11, Radoncic 2

    Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 2, Motum 8, Dragic 18, Dunston 9, Birkan Batuk, Stimac 2, Douglas 6, Brown 12, 2

    1. Periyot: 20-14

    Devre: 39-30

    3. Periyot: 60-47

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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