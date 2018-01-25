Anadolu Efes, Madrid'e direnemedi
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 87-68 yenildi.
Anadolu Efes ligdeki 15. mağlubiyetini yaşarken, Real Madrid 13. galibiyetini aldı.Real Madrid: 87 - Anadolu Efes: 68
Salon: Wizink Center
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Aare Halliko (Estonya)
Real Madrid: Campazzo 9, Taylor 3, Causeur 6, Thompkins 3, Tavares 14, Randle, Fernandez 3, Doncic 17, Maciulis 9, Reyes 10, Carroll 11, Radoncic 2
Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 2, Motum 8, Dragic 18, Dunston 9, Birkan Batuk, Stimac 2, Douglas 6, Brown 12, Doğuş Balbay 2
1. Periyot: 20-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 60-47
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
Anadolu Efes, Madrid'e direnemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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