CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş

Dev mücadele öncesi çıktığı son maçta, Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup eden sarı-lacivertliler, uzun süre sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde zirveye yükseldi ve morallendi. Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e mağlup olan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i devirerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet 5 mağlubiyet alırken, evinde oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Real Madrid ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 8 galibiyet 6 da yengilgi aldı. Madrid ekibi deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünde sahadan boynu bükük ayrılırken, 3 kez ise gülen taraf oldu.

Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı. Son olarak 2012 yılında Real Madrid'e evinde boyun eğen sarı-lacivertli ekip, o günden bu yana sahasında oynadığı maçlarda İspanyol ekibine mağlup olmadı.





Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, bu akşam forma giyemeyecek. İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor.



Dörtlü Final'de Fenerbahçe kazandı



Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü. İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu. İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.