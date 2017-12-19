Fenerbahçe Doğuş zorlanmadı
Fenerbahçe, THY Euroleague'de Kızılyıldız 82-56 yendi.
Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 2017-2018 sezonu 13. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 82-56 kazandı.
Ayrıntılar gelecek
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:32
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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