 Fenerbahçe Doğuş zorlanmadı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe Doğuş zorlanmadı

    Fenerbahçe Doğuş zorlanmadı

    Fenerbahçe, THY Euroleague'de Kızılyıldız 82-56 yendi.

    Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 2017-2018 sezonu 13. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 82-56 kazandı.

    Ayrıntılar gelecek

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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